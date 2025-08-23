partite
Milan-Cremonese 1-1: botta e risposta Baschirotto-Pavlovic! | LIVE News
+++ MILAN-CREMONESE, LE FORMAZIONI UFFICIALI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, De Winter, Athekame, Bartesaghi, Álex Jiménez, Jashari, Musah, Ricci, Chukwueze. Allenatore: Allegri.
CREMONESE (3-5-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Okereke. A disposizione: Nava, Silvestri, Ceccherini, Folino, Floriani Mussolini, Sernicola, Bondo, Castagnetti, Lordkipanidze, Payero, De Luca, Sanabria. Allenatore: Nicola.
Fischia Collu! Termina il primo tempo di Milan-Cremonese sull'1-1. Vantaggio di Federico Bachirotto a cui ha risposto a tempo scaduto Strahinja Pavlovic con tanto di proteste dei grigiorossi per un possibile fallo. Squadre negli spogliatoi in parità.
Alexis Saelemaekers va via ad Alessio Zerbin, che termina a a terra. Servizio per Pervis Estupinan, che crossa per Strahinja Pavlovic. Il serbo arriva in corsa e di testa segna a botta sicura.
Segnalato un solo minuto di recupero di questo primo tempo di Milan-Cremonese.
Corner battuto dalla sinistra da Christian Pulisic, che arriva a Santiago Gimenez. Il messicano si coordina e va alla conclusione al volo, che si spegne però a lato.
Altra grande giocata di Luka Modric, che di esterno trova Pervis Estupinan in area. Ancora una volta un grande Federico Baschirotto a murare.
Prova a correre Strahinja Pavlovic, in una delle sue solite sortite offensive, ma il passaggio per Pervis Estupinan è fuori misura e non viene tenuto in campo.
Michele Collocolo prova a crossare nuovamente in area, ma il suo tentativo non coglie alcun compagno di squadre preparato e il Milan recupera.
Altra azione della Cremonese che rischiava con due passaggi rischiava di andare in porta. Il tacco di Federico Bonazzoli viene però controllato bene da Mike Maignan.
Alexis Saelemaekers approfitta della scivolata di Giuseppe Pezzella e prende spazio. Il suo assist di Ruben Loftus-Cheek va a buon segno con l'inglese che cade in area. Sembra, però, non esserci nulla.
La reazione c'è stata con una bella azione del Milan. Il filtrante in area di Ruben Loftus-Cheek non raggiunge però Santiago Gimenez, che si fa anticipare da un attento Federico Baschirotto.
Che batosta per i rossoneri, che fino a questo momento avevano sostanzialmente fatto la partita, salvo soffrire un po' negli ultimi minuti. Serve una pronta reazione prima della fine del primo tempo
Gol della Cremonese! Ha segnato Baschirotto!
L'ha sbloccata il neo arrivato! Calcio d'angolo battuto dalla destra e palla che arriva a sinistra. Il cross in mezzo arriva sulla testa dell'ex Lecce, che si coordina benissimo sul taglio e supera Mike Maignan!
È arrivata la risposta della Cremonese, che nel giro di un paio di minuti ha impensierito quantomeno il Milan con due azioni particolarmente pericolose.
Brutta palla persa da Strahinja Pavlovic al limite della propria area e Cremonese che ha un'occasione con Federico Bonazzoli, la cui conclusione viene murata in corner da Mike Maignan.
Altra bellissima azione del Milan, con Christian Pulisic che in area di tacco serve Youssouf Fofana. Il francese conclude a botta sicura ma si fa murare.
Gol annullato al Milan! Aveva segnato Gimenez!
Lancio bellissimo da prima della metà campo di Luka Modric a pescare Santiago Gimenez. Il messicano, però, era partito troppo in là rispetto a Filippo Terracciano e la rete è stata immediatamente annullata.
Inserimento di Youssouf Fofana sul servizio tagliato di Alexis Saelemaekers. Taglio fuori cestistico di Michele Collocolo che viene valutato come regolare.
Corner per il Milan battuto da Luka Modric e pallone sputato fuori dalla Cremonese. Sulla ribattuta si presenta Pervis Estupinan che da distanza siderale fa partire un destro che termina di poco a lato.
Ed è proprio Luka Modric che prova il tiro da fuori area dopo un'azione lunga ed insistita da parte del Milan, che ha rischiato più volte di perderla. La sua conclusione viene murata benissimo dall'ex Filippo Terracciano.
Primo stralcio di partita in cui si è visto un buon Luka Modric. Il croato sta dettando legge in mezzo al campo e ha già recuperato almeno tre palloni.
Brutta palla persa a centrocampo da Pervis Estupinan, che permette ad Alessio Zerbin di ripartire in contropiede. Il cross in mezzo viene ben sventato da Matteo Gabbia.
Pressing molto alto del Milan, che costringe la Cremonese a fare di fretta. Un retropassaggio stava per risultare fatale ai grigiorossi, anche se Emil Audero è stato attento a non farsi sorprendere.
Giro palla del Milan che dopo i primi 30" di fatica sembra essere uscito alla distanza con convinzione. Vedremo se questa tattiva porterà i frutti sperati.
Che occasione per il Milan! Uno-due tra Youssouf Fofana e Santiago Gimenez che in arra va al tiro. La conclusione non è perfetta, ma la deviazione stava per beffare Emil Audero che, sbattendo sul palo, rimane a terra dolorante.
Bravo Pervis Estupinan a guadagnarsi il primo fallo del match. Dopo un controllo non perfetto, l'ecuadoregno è stato atterrato da Alessio Zerbin sulla linea di centrocampo.
Subito un primo cross da parte della Cremonese giunto dopo una bella azione sulla sinistra. Il traversone di Giuseppe Pezzella, però, termina lungo per compagni ed avversari.
Fischia Collu! Comincia ora il match tra Milan e Cremonese, sfida valevole per la 1^ giornata della Serie A 2025/2026. Prende il via a San Siro la seconda vita rossonera in campionato di Massimiliano Allegri. Il primo pallone sarà battuto dai rossoneri che hanno vinto il sorteggio.
Squadre in campo, a breve si comincia. Prima, però, 'O Generosa', l'inno della Serie A, che ormai abbiamo imparato a conoscere.
Amici di Pianeta Milan, buonasera a tutti e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Cremonese, sfida valevole per la 1^ giornata della Serie A 2025/2026
+++ MILAN-CREMONESE, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, Milan-Cremonese, prima giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
