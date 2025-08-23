L’ex rossonero e ora commentatore tecnico di DAZN, Massimo Ambrosini, a pochi minuti dall’inizio della prima partita di campionato, Milan-Cremonese, ha parlato del campione croato. Il quale questa sera partirà titolare a San Siro per la prima volta. Ecco le sue parole.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Cremonese, Ambrosini su Modric: “Colma le mancanze di leadership”
ULTIME MILAN NEWS
Milan-Cremonese, Ambrosini su Modric: “Colma le mancanze di leadership”
Milan-Cremonese, Ambrosini esalta Modric: il croato titolare a San Siro colma il vuoto di leadership rossonero.
Ambrosini su Modric: "Orgoglio per il Milan averlo portato a casa"—
LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv o streaming >>>
“Rischiamo di andare nella banalità quando parliamo di Modric. C’è emozione di constatare quanto un ragazzo con la sua storia ami quello che fa, può essere motivo d’orgoglio per il Milan che è riuscito a portarlo a casa. Va a colmare le mancanze di leadership dell’anno scorso, di quando c’era un vuoto di leadership in alcuni momenti”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA