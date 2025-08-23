Milan-Cremonese, Tare: “Boniface? Sapevamo dei suoi problemi ma …”

Sul mercato: "Ci tenevo a dire che dietro a tutto il lavoro svolto c'è tutto un gruppo. Furlani, Ibrahimovic, Moncada, lo stesso Allegri con il suo staff che ha valorizzato i giocatori che abbiamo ceduto. Ognuno ha un suo ruolo importante. Musah e Chukwueze? Stiamo valutando, il fatto che giochiamo una partita a settimana ci imporre di capire insieme a Max le mosse migliori. Vogliamo un gruppo e una squadra determinata".
Sulle sue sensazioni: "Sono molto emozionato, come chiunque è presente di fianco a me questa sera. So bene cosa vuol dire lavorare e cosa mi aspetta, ma ho grande umiltà e determinazione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA