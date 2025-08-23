Pianeta Milan
MILAN-CREMONESE

Milan-Cremonese, Tare: “Boniface? Sapevamo dei suoi problemi ma …”

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Cremonese, Tare rivela la verità su Boniface: e sul mercato ...

Su Victor Boniface: "Non sono stati supplementi di visite mediche. Sapevamo di tutte le problematiche del passato e stiamo facendo della valutazioni sullo stato di salute del giocatore. Le qualità sono indiscutibili, vogliamo fare la scelta migliore. Discuteremo e insieme all'allenatore decideremo. Deadline? Non vogliamo metterci pressioni, al massimo le mettiamo agli altri".

Sul mercato: "Ci tenevo a dire che dietro a tutto il lavoro svolto c'è tutto un gruppo. Furlani, Ibrahimovic, Moncada, lo stesso Allegri con il suo staff che ha valorizzato i giocatori che abbiamo ceduto. Ognuno ha un suo ruolo importante. Musah e Chukwueze? Stiamo valutando, il fatto che giochiamo una partita a settimana ci imporre di capire insieme a Max le mosse migliori. Vogliamo un gruppo e una squadra determinata".

Sulle sue sensazioni: "Sono molto emozionato, come chiunque è presente di fianco a me questa sera. So bene cosa vuol dire lavorare e cosa mi aspetta, ma ho grande umiltà e determinazione".

 

