MILAN-CREMONESE

Amarcord, quel Milan-Cremonese deciso da Boban e Massaro

Zvonimir Boban Milan 1997-98
Questa sera alle ore 20:45 il Milan affronterà contro la Cremonese all'esordio nella Serie A 2025/2'26: ricordate il precedente del 1994/1995?
Fabio Barera
Fabio Barera 

(fonte: acmilan.com) Da maggio 2023 ad agosto 2025. Torna Milan-Cremonese, a San Siro e in Serie A. Mancava da quell'1-1 verso la fine di un campionato poco brillante, con Pioli in panchina e la testa della squadra particolarmente dedicata alla Champions League. Adesso rappresenterà l'importante e atteso esordio dell'Allegri-bis, anche l'inizio del nostro nuovo campionato. Avviciniamoci ripassando proprio la storia di Milan-Cremonese, grazie al Time Machine, nello specifico il 3-1 datato 26 febbraio 1995.

Milan-Cremonese, ricordate quel 3-1 siglato Boban-Stroppa-Massaro?

Stagione 1994/95, successiva alla gloriosa e pressoché perfetta annata precedente. Un Milan vincente, pieno di campioni, rinnovato nelle ambizioni di competere ai massimi livelli e condotto da Capello. In quel mese era stata appena alzata al cielo la terza Supercoppa Europea, riscattando la mancata Coppa Intercontinentale, anche se in Serie A le cose non stavano andando molto bene. Prima della Cremonese, pareggi con Cagliari (1-1), Genoa (1-1) e nel weekend precedente lo scivolone a domicilio della Lazio (0-4). A San Siro serviva una risposta forte e immediata, detto fatto.

Al 2' i rossoneri passano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d'angolo, Boban incorna imperioso battendo Turci, ingannato anche dal campo scivoloso complice la copiosa pioggia. Reazione avversaria, a Chiesa non viene convalidato un gol e Tentoni si rende pericoloso. Al 35' Savićević e Stroppa lasciano il segno: il primo lancia, il secondo disegna un delizioso destro a giro per il raddoppio. La gara scorre veloce, il Diavolo gestisce, spreca qualcosa e all'86' colpisce ancora: Boban per Massaro, abile nel tocco in mischia all'angolino. Nel recupero la Cremonese accorcia solo le distanze su rigore (contatto Galli-De Agostini), realizzato da Chiesa. Al termine del campionato arriverà un quarto posto.

