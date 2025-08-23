Amarcord, quel Milan-Cremonese deciso da Boban e Massaro

LEGGI ANCHE: Milan, Demiral perfetto per la difesa di Allegri? Ecco i suoi numeri in Arabia e al di fuori della Serie A
Al 2' i rossoneri passano in vantaggio: sugli sviluppi di calcio d'angolo, Boban incorna imperioso battendo Turci, ingannato anche dal campo scivoloso complice la copiosa pioggia. Reazione avversaria, a Chiesa non viene convalidato un gol e Tentoni si rende pericoloso. Al 35' Savićević e Stroppa lasciano il segno: il primo lancia, il secondo disegna un delizioso destro a giro per il raddoppio. La gara scorre veloce, il Diavolo gestisce, spreca qualcosa e all'86' colpisce ancora: Boban per Massaro, abile nel tocco in mischia all'angolino. Nel recupero la Cremonese accorcia solo le distanze su rigore (contatto Galli-De Agostini), realizzato da Chiesa. Al termine del campionato arriverà un quarto posto.
