Amarcord, quel Milan-Cremonese deciso da Boban e Massaro

Stagione 1994/95, successiva alla gloriosa e pressoché perfetta annata precedente. Un Milan vincente, pieno di campioni, rinnovato nelle ambizioni di competere ai massimi livelli e condotto da Capello. In quel mese era stata appena alzata al cielo la terza Supercoppa Europea, riscattando la mancata Coppa Intercontinentale, anche se in Serie A le cose non stavano andando molto bene. Prima della Cremonese, pareggi con Cagliari (1-1), Genoa (1-1) e nel weekend precedente lo scivolone a domicilio della Lazio (0-4). A San Siro serviva una risposta forte e immediata, detto fatto.