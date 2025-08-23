Milan, Demiral il colpo finale? Ecco come ha giocato lontano dalla Serie A

Milan , Demiral potrebbe essere il colpo finale del mercato rossonero. Secondo ' Il Corriere della Sera ', infatti, la dirigenza potrebbe chiudere con un investimento in difesa, con il nome di Demiral che piacerebbe molto al Diavolo. L'ex difensore di Juventus e Atalanta sta giocando da un paio di stagioni all'Al-Ahli, squadra della Saudi Pro League, per questo ci potrebbero essere dei dubbi. Ma come ha giocato nelle passate stagioni? Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni.

Andiamo a vedere i numeri del difensore grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Demiral ha giocato 66 partite con l'Al-Ahli di cui 62 da titolare. 2 gol e 4 assist e tante partite senza subire gol: 22. Tre palloni recuperati a partite, mentre sono poco più di tre i salvataggi di media. Solo 4 errori difensivi con ottime percentuali sui duelli vinti (65%) e sui duelli aerei vinti (70%). Numeri molto importanti quelli per Demiral, che non ha perso il passo durante la sua avventura lontano dalla Serie A. Per il Milan potrebbe essere un colpo molto importante per vari motivi: classe 98, quindi ancora nel pieno della carriera, potrebbe essere un'occasione, visto il contratto in scadenza nel 2026. Secondo transfermarkt, il suo valore sarebbe di 13 milioni di euro, ma potrebbe arrivare a prezzo di saldo visto che è in scadenza. Da superare lo scoglio ingaggio visto che secondo Eurosport prende 13 milioni a stagione.