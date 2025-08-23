Calciomercato Milan, Demiral scelta logica? Ecco cosa vuole l’ex Juventus

Calciomercato Milan, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', al momento Allegri ha quattro centrali a disposizione: Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter. Si potrebbe cercare, durante gli ultimi giorni di calciomercato, una possibile occasione per rinforzare e allungare il reparto difensore. L’ultima idea sarebbe quella di Merih Demiral, centrale turco classe 1998 che in Italia ha giocato con Sassuolo, Juventus e Atalanta. L'ex bianconero, come ricorda il quotidiano, non ha mai incontrato Allegri a Torino.