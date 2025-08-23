Calciomercato Milan, Demiral scelta logica? Ecco cosa vuole l’ex Juventus

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, secondo 'Il Corriere dello Sport' possibile un colpo in difesa: occhio all'occasione rappresentata da Demiral
Calciomercato Milan, come ricorda 'Il Corriere dello Sport', al momento Allegri ha quattro centrali a disposizione: Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter. Si potrebbe cercare, durante gli ultimi giorni di calciomercato, una possibile occasione per rinforzare e allungare il reparto difensore. L’ultima idea sarebbe quella di Merih Demiral, centrale turco classe 1998 che in Italia ha giocato con Sassuolo, Juventus e Atalanta. L'ex bianconero, come ricorda il quotidiano, non ha mai incontrato Allegri a Torino.

Attualmente in forza all’Al-Ahli, Demiral, si legge, avrebbe espresso il desiderio di lasciare l’Arabia Saudita per tornare a giocare in Europa con vista sul Mondiale 2026.

Il Milan potrebbe essere una destinazione logica, visto che avrebbe bisogno di un centrale a tre rapido e forte fisicamente. Vedremo se i rossoneri chiuderanno il calciomercato con un colpo in difesa e se sarà davvero Demiral.

