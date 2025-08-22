Calciomercato Milan, chiusura col botto in difesa? Occhio a Demiral

'Il Corriere della Sera' si chiede se il calciomercato del Milan sia davvero chiuso dopo Boniface. Secondo il quotidiano, attenzione a un rinforzo in difesa: piacerebbe Demiral ora all’al Ahli ed ex difensore della Juventus.
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan, come scrive 'Il Corriere della Sera', avrebbe definito la trattativa con il Bayer Leverkusen per Victor Boniface: prestito da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Ieri gli agenti del centravanti sarebbero stati Milano per concludere con Tare e Furlani i dettagli economici dell’operazione.
Come ricorda il quotidiano potrebbero essere molto importanti le visite mediche: come è noto, è stato operato due volte al crociato quando vestiva la maglia del Bodo Glimt. Boniface sarebbe un vecchio pallino di Igli Tare, ds del Milan. Intanto Leao gli ha già dato il benvenuto mostrando nella live su Twitch la chat con il nigeriano.
'Il Corriere della Sera' si chiede se il calciomercato del Milan sia davvero chiuso dopo Boniface. Secondo il quotidiano, attenzione a un rinforzo in difesa: piacerebbe Demiral ora all’al Ahli ed ex difensore della Juventus.
