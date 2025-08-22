Su Chukwueze e il possibile sostituto: "Chukwueze, ci riprova il Fulham. Chi potrebbe sostituirlo? Mi dicono che potrebbe arrivare un giocatore giovane e di prospettiva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan continua con il calciomercato estivo: dopo sette colpi in entrata è in arrivo anche l'ottavo, il prim0 per quanto riguarda l'attacco. Victor Boniface dovrebbe essere il colpo per l'attacco rossonero. Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato della trattativa per il nigeriano e non solo. Ecco le ultime novità su Harder dello Sportig, su Chukwueze e il possibile sostituto. Video da canale 'YouTube' di Fabrizio Romano.
"Trattativa portata avanti da Tare che ha voluto Boniface. Oggi le visite. Contratto da un anno più 4. Prestito da meno di 5 milioni e diritto di riscatto per una cifra vicina ai 29 milioni. Harder ha sul piatto anche altre proposte e sta cercando un progetto dove giocare con continuità. Rennes in vantaggio".
Su Chukwueze e il possibile sostituto: "Chukwueze, ci riprova il Fulham. Chi potrebbe sostituirlo? Mi dicono che potrebbe arrivare un giocatore giovane e di prospettiva".
© RIPRODUZIONE RISERVATA