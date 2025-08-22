PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, occhio alle occasioni! Tare: due colpi per completare l’opera

Calciomercato Milan, occhio alle occasioni! Tare: due colpi per completare l’opera

Calciomercato Milan, Igli Tare, nuovo direttore sportivo rossonero, ha già chiuso molto operazioni in entrata, ma manca ancora qualcosa
Emiliano Guadagnoli 

Calciomercato Milan, due colpi per chiudere al top? Servirebbero ...

Calciomercato Milan, manca sempre meno al termine della sessione estiva. Igli Tare ha già fatto tantissimo: un lavoro importante in entrata e in uscita per quanto riguarda il direttore sportivo rossonero. Ma si sa, gli ultimi giorni di calciomercato sono sempre ricchi di sorprese e possibili colpi di scena. Per questo non sono da escludere colpi dell'ultimo minuto e possibili occasioni dell'ultima settimana di agosto. Ecco l'analisi di alcuni colpi importanti del Milan e cosa servirebbe per chiudere al meglio il calciomercato. PROSSIMA SCHEDA>>>

