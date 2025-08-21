Ordine: “Milan indebolito in difesa. E se dovesse arrivare Boniface …”

Mancano pochi giorni all'inizio della Serie A. È dunque tempo di pronostici e previsioni. Molti opinionisti in questo periodo danno il proprio parere sul campionato italiano e commentano lo stato di forma delle squadre all'avvio. Tra questi, ha dato la sua opinione Franco Ordine - giornalista sportivo -, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ordine: "Senza rinforzi difficile la Champions"

Sui cambi in panchina: "Quello che può incontrare un percorso meno tortuoso è Chivu, ha a disposizione un organico importante anche senza l’arrivo di Lookman. Rimane davanti a tutti, anche al Napoli dopo l’infortunio di Lukaku, specialmente se dovesse accogliere un centrocampista e un difensore. Ho l’impressione che Sarri avrà meno difficoltà sapendo benissimo quelli che saranno i suoi giocatori in partenza, nonostante il blocco del mercato. Rispetto alle aspettative gigantesche andranno in difficoltà Gasperini in primis, visto che la sua Roma non sta prendendo una sagoma, e poi Allegri se non dovessero completare l’organico con un difensore e con un attaccante tra Hojlund e Vlahovic. Senza questi rinforzi sarebbe difficile entrare tra le prime quattro e tornare in Champions".