Ordine: “Milan indebolito in difesa. E se dovesse arrivare Boniface …”

Un po' di pessimismo sul Milan: "L’unico vantaggio vero è giocare una volta a settimana, ma ha una rosa ridotta a 22-23 elementi. Sono stati fatti tantissimi cambiamenti, quelli in difesa peseranno di più e la qualità di Emerson Royal, Walker, Theo Hernandez e Thiaw non è stata colmata da Athekame, De Winter ed Estupinan. Credo che il centrocampo sia più forte, può diventarlo anche l’attacco se dovesse arrivare uno tra Vlahovic o Hojlund. Se dovesse arrivare Boniface, che non ha referenze eccezionali, farà fatica ad arrivare tra le prime quattro".
Sulla filosofia di calcio di Allegri: "Lo so che al primo pareggio e al primo 1-0 verrà fuori questa storia. Penso che in questo momento al Milan dopo una stagione disastrata uno come Allegri serviva parecchio. Vedremo se i risultati saranno di un certo tipo oppure no".
