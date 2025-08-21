Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco il primo 11 di Allegri in Serie A

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Modric, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.
CREMONESE (4-4-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vendeputte; Sanabria, De Luca. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Moretti, Folino, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Okereke, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.
