Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco il primo 11 di Allegri in Serie A

Nella giornata di sabato 23 agosto , alle ore 20:45 , lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Cremonese di Davide Nicola , valevole per la prima giornata della Serie A 2025/2026 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo ha già disputato una prima partita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia , vincendo per 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao e Christian Pulisic , e vorrà cominciare al meglio anche in campionato.

Milan-Cremonese, le probabili formazioni: Leao out, ecco il suo sostituto

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe proporre il seguente undici contro il club lombardo. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan saranno invece gli esterni di centrocampo. In mezzo alla mediana spazio a Samuele Ricci e YoussoufFofana insieme a Ruben Loftus-Cheek. In attacco, infine, la coppia composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Out Rafael Leao per quell'infortunio patito contro il Bari in Coppa Italia.