MILAN-CREMONESE

Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco il primo 11 di Allegri in Serie A

Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Nella giornata di sabato 23 agosto, alle ore 20:45, lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Cremonese di Davide Nicola, valevole per la prima giornata della Serie A 2025/2026, di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Il Diavolo ha già disputato una prima partita ufficiale contro il Bari in Coppa Italia, vincendo per 2-0 grazie alle reti di Rafael Leao e Christian Pulisic, e vorrà cominciare al meglio anche in campionato.

Il tecnico Massimiliano Allegri dovrebbe proporre il seguente undici contro il club lombardo. Tra i pali ci sarà Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori. Alexis Saelemaekers e Pervis Estupinan saranno invece gli esterni di centrocampo. In mezzo alla mediana spazio a Samuele Ricci e YoussoufFofana insieme a Ruben Loftus-Cheek. In attacco, infine, la coppia composta da Christian Pulisic e Santiago Gimenez. Out Rafael Leao per quell'infortunio patito contro il Bari in Coppa Italia.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disposizione: P. Terracciano, Athekame, De Winter, Bartesaghi, Jimenez, Musah, Modric, Jashari, Chukwueze. Allenatore: Massimiliano Allegri.

CREMONESE (4-4-2): Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin, Bondo, Grassi, Vendeputte; Sanabria, De Luca. A disposizione: Silvestri, Nava, Sernicola, Floriani, Ceccherini, Moretti, Folino, Collocolo, Castagnetti, Johnsen, Okereke, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

