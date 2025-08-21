Milan, il mercato ‘rivela’ i piani di Allegri? Ecco perché

Milan , Allegri ha deciso come giocherà definitivamente la sua squadra? Durante le amichevoli estive, i rossoneri hanno provato vari accorgimenti tattici e in particolari due moduli: 3-5-2 e 4-3-3 . Anche al debutto ufficiale, l'allenatore del Diavolo ha puntato di nuovo sulla difesa a tre e la doppia punta in avanti. Per molti, però, l'obiettivo finale sarebbe comunque il 4-3-3, ma ne siamo davvero sicuri? La risposta potrebbe arrivare dalle mosse sul mercato , specialmente le ultime uscite e i possibili colpi in questi ultimi giorni di agosto.

Milan, Allegri ha deciso il modulo definitivo? Dal mercato segnali chiari

Il Milan ha deciso di fare a meno di Okafor: cessione da circa 20 milioni di euro al Leeds. Secondo le voci di mercato, il piano sarebbe di non sostituirlo e puntare esclusivamente sull attaccante centrale, magari sfruttando al meglio il nuovo incasso. Senza Okafor e con Chuwkueze che potrebbe sempre partire, il Milan si ritroverebbe con poche soluzioni per un 4-3-3, ma i segnali sono chiaramente verso un 3-5-2. Questo perché sulla sinistra, il Milan è chiaramente coperto con Estupinan e Bartesaghi, pronti per fare i quinti di centrocampo. A desta c'è la certezza Saelemaekers (che può anche giocare a sinistra come ha fatto nel secondo tempo contro il Bari), Athekame in prospettiva e Musah che si può tranquillamente adattare in quel ruolo.