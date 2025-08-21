Pianeta Milan
Calciomercato Milan, è fatta per Boniface: accordo totale. Cifre e dettagli
Il Milan ha trovato l'accordo con tutte le parti per il trasferimento di Victor Boniface in questo calciomercato estivo: cifre e dettagli
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

La trattativa era già a buon punto, ma ormai ci siamo: è sostanzialmente fatta per il trasferimento di Victor Boniface in questa sessione di calciomercato dal Bayer Leverkusen al Milan. A darne notizia, come di consueto in contemporanea, i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tramite i rispettivi profili 'X'. Secondo quanto riportato, le parti avrebbero raggiunto un accordo totale alle cifre di cui si parlava in tempi recenti. La formula sarebbe quella del prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto - e non obbligo - a 24 milioni di euro con possibilità di prolungare fino al 2030.

Calciomercato Milan, intesa per Boniface: affare fatto. Formula, cifre e dettagli

"Victor Boniface al Milan, here we go! Accordo verbale tra tutte le parti per l'attaccante nigeriano. Commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 24 milioni di euro non obbligatoria e contratto fino al 2030 anch'esso stipulato. Prossimo passo: esami medici prima di firmare tutti i contratti".

"Boniface-Milan. Accordo totale anche sui termini contrattuali (1+4) in attesa del superamento delle visite mediche. Operazione già concordata col Bayer in prestito oneroso (4/5m€) con diritto di riscatto. Pacchetto complessivo da circa 30m€".

