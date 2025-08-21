Calciomercato Milan, è fatta per Boniface: accordo totale. Cifre e dettagli

La trattativa era già a buon punto, ma ormai ci siamo: è sostanzialmente fatta per il trasferimento di Victor Boniface in questa sessione di calciomercato dal Bayer Leverkusen al Milan. A darne notizia, come di consueto in contemporanea, i colleghi Fabrizio Romano e Matteo Moretto, tramite i rispettivi profili 'X'. Secondo quanto riportato, le parti avrebbero raggiunto un accordo totale alle cifre di cui si parlava in tempi recenti. La formula sarebbe quella del prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto - e non obbligo - a 24 milioni di euro con possibilità di prolungare fino al 2030.