Milan, Pellegatti: “Boniface andrà aspettato. C’è una statistica allucinante”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul calciomercato del Milan, soffermandosi sull'arrivo di Victor Boniface
Fabio Barera
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi sul calciomercato del Milan e in modo particolare sull'arrivo di Victor Boniface. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Su Victor Boniface: "Victor Boniface costerà al Milan un prestito oneroso di 5 milioni di euro e un diritto di riscatto di 24 milioni di euro, quindi di circa 10/15 milioni inferiore rispetto alle richieste del Manchester United per Hojluind. Il giocatore non ha ancora giocato una partita da titolare in queste amichevole, quindi sarà da aspettare e costruire per farlo entrare nei meccanismi del Milan. In molti dicono che la scelta sia stata condizionata dalla parte economica".

"È un giocatore che è potenzialmente molto forte, ma ha avuto anche tanti infortuni. Sono andato a vedere le statistiche e sono incredibili, allucinanti. Salvo i 13 milioni per Morata nella scorsa stagione e i 4 per Giroud, cifra risibile, per andare a vedere un vero investimento per un numero 9 dobbiamo tornare ad André Silva, costato 38 milioni. Questo discorso riguarda il calciomercato estivo. Rimane un mistero del fondo Elliott e del fondo RedBird".

Su Yunus Musah: "Bisogna capire se la trattativa con l'Atalanta per Musah andrà a buon fine. Non credo che lo sostituiranno nel caso. Da capire se si acquisterà un difensore, se dovesse uscire Chukwueze come diceva Gianluca Di Marzio e se il Milan dovesse andare su Rayan".

 

 

