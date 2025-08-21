Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Schira: “Accordo con Boniface, contratto fino al…”

Boniface verso il Milan: accordo raggiunto secondo Schira, via libera con il Bayern Leverkusen. Ecco i dettagli su contratto e visite mediche.
Come riportato sul proprio profilo X dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’incontro di stamattina tra l’agente di Victor Boniface e il Milan è andato a buon fine. Le parti hanno raggiunto un accordo per un contratto fino al 2030. Ora il Milan ha il via libera per chiudere l’affare con il Bayern Leverkusen, con il quale ha già un’intesa per un prestito oneroso di 5 milioni più altri 25 di riscatto.

Calciomercato Milan, Schira: "Ecco quando svolgerà le visite mediche Boniface"

Sempre secondo Schira, le visite mediche del calciatore potrebbero svolgersi già domani. Ecco le parole dell'esperto di calciomercato:

"Victor Boniface ha trovato un accordo personale con il Milan fino al 2030 (1+4). L'accordo prevede il prestito (5 milioni di euro) con diritto di riscatto (25 milioni di euro). Il Bayer Leverkusen ha già dato il via libera alla chiusura dell'operazione. L'attaccante potrebbe essere a Milano domani per le visite mediche".

