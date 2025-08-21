Calciomercato Milan, Schira: “Accordo con Boniface, contratto fino al…”

Come riportato sul proprio profilo X dal noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, l’incontro di stamattina tra l’agente di Victor Boniface e il Milan è andato a buon fine. Le parti hanno raggiunto un accordo per un contratto fino al 2030. Ora il Milan ha il via libera per chiudere l’affare con il Bayern Leverkusen, con il quale ha già un’intesa per un prestito oneroso di 5 milioni più altri 25 di riscatto.