Calciomercato Milan, anche un altro difensore? Le cinque opzioni di Tare

Per ora i 'Gunners' non hanno aperto, però, ad un suo agevole trasferimento. Kim Min-Jae, classe 1996, sudcoreano del Bayern Monaco ed ex Napoli, sondato a inizio giugno, ha uno stipendio troppo elevato (8 milioni di euro netti a stagione), mentre per il coetaneo Andreas Christensen, danese del Barcellona, i dubbi sono di natura fisica.
Djimsiti dell'Atalanta è abituato alla difesa a tre—
L'usato sicuro? Corrisponde, secondo 'Tuttosport', al nome di Berat Djimsiti, albanese classe 1993 dell'Atalanta, da sempre abituato nelle varie posizioni della difesa a tre. E chissà che il canale aperto dall'operazione Yunus Musah, alla fine, non possa essere 'allargato'.
