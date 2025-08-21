Calciomercato Milan, anche un altro difensore? Le cinque opzioni di Tare

Pianeta Milan
Il Milan potrebbe acquistare anche un altro difensore prima della fine del calciomercato estivo: ecco chi potrebbe prendere il DS Igli Tare
Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, con Massimiliano Allegri che sembra aver sposato la difesa a tre per il suo Milan, non è da escludere che Igli Tare - direttore sportivo dei rossoneri - possa intervenire negli ultimi dieci giorni del calciomercato estivo per rinforzare la retroguardia con un nuovo difensore.

Calciomercato Milan, un nuovo difensore tra questi?

Tra i nomi seguiti, quello di Caleb Okoli, classe 2001, italiano di Vicenza in forza al Leicester City, compagine della Championship inglese: valutazione, tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ma occhio anche a profili un po' più esperti. Come quello di Jakub Kiwior, classe 2000, polacco dell'Arsenal ed ex Spezia.

Per ora i 'Gunners' non hanno aperto, però, ad un suo agevole trasferimento. Kim Min-Jae, classe 1996, sudcoreano del Bayern Monaco ed ex Napoli, sondato a inizio giugno, ha uno stipendio troppo elevato (8 milioni di euro netti a stagione), mentre per il coetaneo Andreas Christensen, danese del Barcellona, i dubbi sono di natura fisica.

Djimsiti dell'Atalanta è abituato alla difesa a tre

L'usato sicuro? Corrisponde, secondo 'Tuttosport', al nome di Berat Djimsiti, albanese classe 1993 dell'Atalanta, da sempre abituato nelle varie posizioni della difesa a tre. E chissà che il canale aperto dall'operazione Yunus Musah, alla fine, non possa essere 'allargato'.

