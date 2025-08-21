Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l'Atalanta per Musah

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Milan e Atalanta sono in trattativa avanzata per il trasferimento di Yunus Musah in nerazzurro in questa finestra di calciomercato. Per la 'rosea', i discorsi tra Milan e Atalanta per Musah sono aperti da alcuni giorni e, al momento, ci si trova nella fase dell'attesa dopo i primi confronti su domanda e offerta.