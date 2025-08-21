Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l'Atalanta per Musah

Pianeta Milan
Yunus Musah dal Milan all'Atalanta in questa finestra estiva di calciomercato? I due club sono in trattativa per lo statunitense del 2002
Daniele Triolo Redattore 

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Milan e Atalanta sono in trattativa avanzata per il trasferimento di Yunus Musah in nerazzurro in questa finestra di calciomercato. Per la 'rosea', i discorsi tra Milan e Atalanta per Musah sono aperti da alcuni giorni e, al momento, ci si trova nella fase dell'attesa dopo i primi confronti su domanda e offerta.

Il Milan parte da una valutazione del cartellino del centrocampista statunitense di 30 milioni di euro e l'Atalanta, dunque, potrebbe puntare alla chiusura dell'operazione intorno ai 25. Per il quotidiano sportivo nazionale, la distanza tra le parti è minima, al punto che è lecito attendersi la fumata bianca nel giro di 24-48 ore. Musah ha già fatto sapere di gradire la destinazione.

A Bergamo, infatti, il numero 80 rossonero avrebbe più spazio rispetto al Milan. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, lo ritiene utile perché duttile e ottimo esempio per il gruppo, per via della sua abnegazione al lavoro. È altamente probabile, però, che, nonostante il gradimento di Allegri, alla fine Musah possa trasferirsi all'Atalanta, diventare il terzo squillo di un finale di mercato entusiasmante per la 'Dea', dopo gli arrivi di Nicola Zalewski e Nikola Krstović.

Oltretutto, a Bergamo Musah potrebbe disputare la Champions League. Come giocherebbe nell'Atalanta di Ivan Jurić? La sua duttilità gli consente di giocare sia nei due a centrocampo, sia sull’esterno di destra nel 3-4-2-1. Ma il suo eventuale acquisto sarebbe fatto principalmente per dare sostanza e corsa al reparto centrale.

