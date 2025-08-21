Calciomercato Milan, trattativa avanzata con l'Atalanta per Musah

A Bergamo, infatti, il numero 80 rossonero avrebbe più spazio rispetto al Milan. Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, lo ritiene utile perché duttile e ottimo esempio per il gruppo, per via della sua abnegazione al lavoro. È altamente probabile, però, che, nonostante il gradimento di Allegri, alla fine Musah possa trasferirsi all'Atalanta, diventare il terzo squillo di un finale di mercato entusiasmante per la 'Dea', dopo gli arrivi di Nicola Zalewski e Nikola Krstović.
Duttile e funzionale nel modulo di Jurić—
Oltretutto, a Bergamo Musah potrebbe disputare la Champions League. Come giocherebbe nell'Atalanta di Ivan Jurić? La sua duttilità gli consente di giocare sia nei due a centrocampo, sia sull’esterno di destra nel 3-4-2-1. Ma il suo eventuale acquisto sarebbe fatto principalmente per dare sostanza e corsa al reparto centrale.
