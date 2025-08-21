Pianeta Milan
Calciomercato Milan, si punta anche Harder: cifre e formula convenienti

Calciomercato Milan, per l'attacco si lavora anche su Harder: il punto
Non solo Victor Boniface: il Milan, come colpo in attacco in questo calciomercato estivo, potrebbe prendere anche il giovane Conrad Harder
Daniele Triolo 

'Tuttosport' oggi in edicola, ricordando come il Milan stia stringendo per Victor Boniface in questi giorni di calciomercato, non ha escluso che la partita per l'attacco del Diavolo di Massimiliano Allegri sia duplice: i rossoneri, infatti, giocano anche sul tavolo di Conrad Harder.

Centravanti danese, classe 2005, milita nello Sporting Lisbona dal 2024, prelevato per 19 milioni di euro dal Nordsjælland: dopo una stagione da 13 gol e 10 assist in 54 partite per soli 2.131' giocati, da riserva di Viktor Gyökeres, attualmente Harder è valutato 25 milioni di euro dai 'Leões'.

Calciomercato Milan, in attacco arriva anche Harder?

Per il quotidiano torinese, lo Sporting sarebbe anche disposto ad aprire ad una cessione dell'attaccante mancino con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventi obbligo a determinate condizioni. Formula, questa, molto gradita dalle parti di 'Casa Milan', dove si studia la doppia operazione Boniface più Harder.

Il biondo centravanti scandinavo non avrà la caratura del bomber già consacrato che attendono Allegri e i tifosi milanisti ma, inserito tra i candidati al Golden Boy, è considerato un prospetto molto interessante per il futuro e ha già una discreta esperienza ad alti livelli, compresa la Nazionale con cui ha esordito a marzo.

Numero 9 che può giocare anche esterno: investimento in ottica futura

Nonostante un fisico da numero 9 - 185 centimetri d’altezza -, in Portogallo è stato impiegato anche come esterno offensivo. Una polivalenza che, per esempio, non rientra tra le peculiarità di Samuel Chukwueze. Il quale resta sul mercato, in vendita al miglior offerente.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, tre nuovi arrivi dal Chelsea? I nomi degli obiettivi >>>

Harder, rispetto all'ex Villarreal, sarebbe molto più a suo agio in un tandem d’attacco come quello previsto dal 3-5-2 attualmente adottato dal tecnico livornese. Ma si potrebbe disimpegnare bene anche in caso di ritorno al 4-3-3. Più giovane di due anni rispetto al connazionale Rasmus Højlund, Harder non creerebbe problemi per le liste da presentare in Serie A. Un investimento in ottica futura.

