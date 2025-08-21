Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Boniface ad un passo: sarà il nuovo attaccante

Victor Boniface è in procinto di trasferirsi dal Bayer Leverkusen al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. La situazione
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando dei movimenti del Milan in questo calciomercato estivo, ha ricordato come - se tutto andrà bene - sia Victor Boniface il rinforzo scelto dai rossoneri per il loro reparto avanzato. Se non ci saranno intoppi, il nigeriano completerà il quartetto offensivo con Christian Pulisic, Rafael Leão e Santiago Giménez.

Calciomercato Milan, arriverà Boniface in attacco

Mercoledì concitato, secondo la 'rosea', quello vissuto dal Milan sul fronte Boniface. Il direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, Igli Tare, ha gestito la trattativa da Milanello. I primi contatti per il classe 2000, di proprietà del Bayer Leverkusen, risalgono a giugno. Ieri, però, è stato un giorno importante.

Questo perché Milan e Bayer Leverkusen sono giunti ad un accordo per il trasferimento di Boniface a Milano in questo calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Restano da compiere gli ultimi passi. In giornata ci sarà un incontro con gli agenti del centravanti per chiudere l’accordo anche con il giocatore e aprire un nuovo capitolo.

A Milano in settimana? Per vedere il campo, invece ...

Se tutto andrà secondo i piani rossoneri, Boniface potrebbe essere a Milano presto, prima della fine della settimana. Più difficile, invece, ipotizzare i tempi per un suo esordio. Durante l'estate, con le 'Aspirine', si è soprattutto allenato a parte, giocando una manciata di minuti e poco più. Conoscendo le abitudini di Allegri, entrerebbe a poco a poco in squadra, cercando di far crescere la condizione e dare presto una mano. Se sta bene, Boniface è un gran colpo: il giocatore, però, è spesso soggetto a infortuni quindi i punti interrogativi restano.

Come mai il Diavolo è andato, alla fine, sul numero 22 del Bayer? L'operazione - oltre che una motivazione tecnica - ha anche una chiara logica finanziaria. Il Milan ha scelto l’unico attaccante acquistabile in prestito con diritto di riscatto, senza caricare un costo impegnativo a bilancio. Un tipico controllo dei costi che non è cambiato nemmeno nell’estate delle grandi cessioni. Difficile a questo punto aspettarsi un investimento pesante in difesa.

Calciomercato: tutte
le notizie

