Calciomercato Milan, Vlahovic ancora possibile! Ecco lo scenario

Secondo 'Tuttosport', nonostante l'arrivo di Boniface, non sarebbe del tutto finita tra il Milan e Vlahovic. Sarebbe difficile, al limite dell’impossibile. I contatti fra Tare e l’entourage del serbo sarebbero andati avanti per tutta l’estate, così come quelli fra Furlani e la dirigenza bianconera, ma a Casa Milan non avrebbero mai trovato la chiave per ritenere l’affare compatibile a livello economico, sia per le richieste sul cartellino che per il possibile stipendio del serbo.