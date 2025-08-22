Calciomercato Milan, Vlahovic ancora possibile! Ecco lo scenario

Se dovesse essere ceduto, Vlahovic potrebbe essere ancora una soluzione per l'attacco del Milan. Vedremo cosa accadrà negli ultimi giorni di calciomercato.
CALCIOMERCATO MILAN
Secondo 'Tuttosport', nonostante l'arrivo di Boniface, non sarebbe del tutto finita tra il Milan e Vlahovic. Sarebbe difficile, al limite dell’impossibile. I contatti fra Tare e l’entourage del serbo sarebbero andati avanti per tutta l’estate, così come quelli fra Furlani e la dirigenza bianconera, ma a Casa Milan non avrebbero mai trovato la chiave per ritenere l’affare compatibile a livello economico, sia per le richieste sul cartellino che per il possibile stipendio del serbo.
Ci sarebbe, secondo il quotidiano, una possibilità che non farebbe dire addio del tutto a Vlahovic. E porterebbe il nome di Santiago Gimenez, acquistato a gennaio per 32 milioni più bonus. Il Milan avrebbe comunicato al suo entourage che se avesse trovato un club disposto a mettere 30 milioni, non avrebbe chiuso la porta.
Se dovesse essere ceduto, Vlahovic potrebbe essere ancora una soluzione per l'attacco del Milan. Vedremo cosa accadrà negli ultimi giorni di calciomercato.
