Il noto giornalista di fede bianconera, Antonio Paolino, è intervenuto a Radio Bianconera esprimendo tutti i suoi dubbi sul mercato condotto finora dalla Juventus e sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Secondo Paolino, non è comprensibile come un giocatore così importante e con grandi potenzialità possa essere ceduto a una rivale diretta come il Milan.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, Paolino: “Juventus, perchè regalare Vlahovic alla concorrenza?”
CALCIOMERCATO MILAN
Milan, Paolino: “Juventus, perchè regalare Vlahovic alla concorrenza?”
Antonio Paolino critica la Juventus: dubbi sul mercato e sulla possibile cessione di Vlahovic al Milan. Ecco le sue parole.
Paolino avverte: "Valhovic? Nel calcio è questione di attimi. A meno che il Milan..."—
LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco il primo 11 di Allegri in Serie A >>>
Vlahovic? Scontato a prescindere l'aumento di capitale a ottobre, perché regalarlo alla concorrenza visto che dalla panchina entra e segna? Valorizzate gente, valorizzate. Non con i fischi, ma con la fiducia tipo quella mostrata nei suoi confronti dai presenti a Bergamo. Nel calcio è poi sempre “l'attimo” a fare la differenza per tornare di moda. A meno che il Milan faccia un'offerta più che congrua".
© RIPRODUZIONE RISERVATA