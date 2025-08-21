Milan, Paolino: “Juventus, perchè regalare Vlahovic alla concorrenza?”

Il noto giornalista di fede bianconera, Antonio Paolino, è intervenuto a Radio Bianconera esprimendo tutti i suoi dubbi sul mercato condotto finora dalla Juventus e sulla situazione legata a Dusan Vlahovic. Secondo Paolino, non è comprensibile come un giocatore così importante e con grandi potenzialità possa essere ceduto a una rivale diretta come il Milan.