Milan, punta: che problema! Boniface: incognita determinante

'La Gazzetta dello Sport' parla del problema punta Milan: dopo l'addio dei gol di Olivier Giroud, basterà il prossimo arrivo di Boniface?
Emiliano Guadagnoli Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' parla del problema punta per il Milan: dopo l'addio dei gol di Olivier Giroud, si legge, i rossoneri avrebbero perso tanti gol. Alvaro Morata sarebbe dovuto essere la punta titolare del Milan 24-25: acquistato dall’Atletico Madrid per meno di quindici milioni, ha perso il post dopo sei mesi. A gennaio il trasferimento in prestito al Galatasaray e oggi al Como senza ripassare da Milano. A gennaio è arrivato Santiago Gimenez, che anche oggi sarebbe un'incognita. Divock Origi è stato un errore pesante, anche a livello economico e non solo tecnico.

La rosea continua e parla anche di Tammy Abraham: prestito secco dalla Roma. Dieci gol in 44 partite e poi il passaggio al Besiktas. Nessuna conferma neanche per Luka Jovic: troppo discontinuo per arrivare alla firma sul rinnovo del contratto. Mentre Camarda mandato in prestito al Lecce per crescere.

Boniface, si legge, avrebbe qualità indiscutibili ma l’incognita fisica sarebbe determinante. Secondo la rosea, tra il nigeriano, Leao e Gimenez, Allegri non si sentirebbe sicuro nel reparto.

