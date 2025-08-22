Milan, punta: che problema! Boniface: incognita determinante

'La Gazzetta dello Sport' parla del problema punta per il Milan: dopo l'addio dei gol di Olivier Giroud, si legge, i rossoneri avrebbero perso tanti gol. Alvaro Morata sarebbe dovuto essere la punta titolare del Milan 24-25: acquistato dall’Atletico Madrid per meno di quindici milioni, ha perso il post dopo sei mesi. A gennaio il trasferimento in prestito al Galatasaray e oggi al Como senza ripassare da Milano. A gennaio è arrivato Santiago Gimenez, che anche oggi sarebbe un'incognita. Divock Origi è stato un errore pesante, anche a livello economico e non solo tecnico.