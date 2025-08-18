Ligue 1, Giroud in gol alla prima: ma Brest-Lille finisce 3-3 | VIDEO

Tornato in Ligue 1 dopo l'avventura nella MLS con i LAFC, Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, subito a segno in Brest-Lille 3-3

Olivier Giroud torna a far parlare di sé in Europa. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti d'America con il Los Angeles FC, l’ex attaccante del Milan ha scelto di rientrare in Francia, vestendo la maglia del Lille in Ligue 1. Nonostante fosse assente dal calcio francese dal 2012, anno del suo trasferimento all’Arsenal, il bomber francese non ha perso il vizio del gol: alla prima giornata di Ligue 1 ha subito lasciato il segno, realizzando la rete dello 0-1 in trasferta contro il Brest con un preciso sinistro dall’interno dell’area al minuto 11. Giroud è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, ma la sua rete non è bastata a regalare i tre punti al Lille: gol e highlights del 3-3 di Brest nel video