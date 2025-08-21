Victor Boniface, ormai, è ad un passo dal Milan, e la conferma l'ha data lui stesso tramite una chat con Rafael Leao. A dare notizia dell'accordo tra le parti ci hanno pensato, nella giornata odierna, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che hanno rivelato anche cifre, formula e dettagli del trasferimento: "Victor Boniface al Milan, here we go! Accordo verbale tra tutte le parti per l'attaccante nigeriano. Commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 24 milioni di euro non obbligatoria e contratto fino al 2030 anch'esso stipulato. Prossimo passo: esami medici prima di firmare tutti i contratti".
Milan, Leao svela la chat con Boniface: “Spero di arrivare presto”. E sulle sue condizioni …
Rafael Leao, in queste ore, ha avviato una diretta in streaming su 'Twitch', nella quale ha mostrato una chat con Victor Boniface in cui il nigeriano ha scritto come speri di arrivare presto in rossonero. Non solo, perché lo stesso 'Rafa', stuzzicato sulla vicenda, si è espresso così: "È il tipo di giocatore che mi piace". Infine, interrogato sulla situazione del suo polpaccio, che lo costringe di fatto a saltare la sfida contro la Cremonese dopo l'infortunio con il Bari, ha concluso: "Il polpaccio? Bene, step by step".
