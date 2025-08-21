Victor Boniface, ormai, è ad un passo dal Milan, e la conferma l'ha data lui stesso tramite una chat con Rafael Leao. A dare notizia dell'accordo tra le parti ci hanno pensato, nella giornata odierna, Matteo Moretto e Fabrizio Romano, che hanno rivelato anche cifre, formula e dettagli del trasferimento: "Victor Boniface al Milan, here we go! Accordo verbale tra tutte le parti per l'attaccante nigeriano. Commissione di prestito di 5 milioni di euro, clausola di opzione di acquisto di 24 milioni di euro non obbligatoria e contratto fino al 2030 anch'esso stipulato. Prossimo passo: esami medici prima di firmare tutti i contratti".