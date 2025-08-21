PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, fatta per Boniface. Arriva anche Harder? Allegri ritrova …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, fatta per Boniface. Arriva anche Harder? Allegri ritrova …

L'accordo per Victor Boniface e il possibile arrivo di Conrad Harder sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Milan, fatta per Boniface. Arriva anche Harder? Allegri ritrova ...

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'accordo totale per Victor Boniface e il possibile arrivo al Milan di Conrad Harder. Ma anche le parole di Koni De Winter e quelle di Zachary Athekame, oltre al rientro in gruppo di una pedina importante per Massimiliano Allegri. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

© RIPRODUZIONE RISERVATA