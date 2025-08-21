Milan, fatta per Boniface. Arriva anche Harder? Allegri ritrova ...

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. L'accordo totale per Victor Boniface e il possibile arrivo al Milan di Conrad Harder. Ma anche le parole di Koni De Winter e quelle di Zachary Athekame, oltre al rientro in gruppo di una pedina importante per Massimiliano Allegri. Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.