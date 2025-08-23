Calciomercato Milan, manca sempre meno al termine della sessione estiva. Igli Tare ha già fatto tantissimo: un lavoro importante in entrata e in uscita per quanto riguarda il direttore sportivo rossonero. Ma si sa, gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero riservare delle occasioni importanti. Per questo non sono da escludere altri possibili arrivi (e partenze) durante gli ultimi giorni di agosto. Il colpo finale del mercato rossonero potrebbe arrivare in un ruolo ben specifico. PROSSIMA SCHEDA>>>