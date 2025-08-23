Milan-Cremonese, Nicola: “Allegri grandissimo allenatore. Mi aspetto …”

Davide Nicola, allenatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Max è max, è un grandissimo allenatore. I suoi principi chiave li ha mantenuti, ma si sarà documentato, avrà fatto le sue ricerche. Mi aspetto un grande Milan, organizzato e abile, tatticamente tanto ordinato. Noi dobbiamo essere coraggiosi senza smettere mai di crederci".
