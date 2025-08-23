Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cremonese, Bianchetti: “Un sogno giocare a San Siro. Nicola …”

MILAN-CREMONESE

Milan-Cremonese, Bianchetti: “Un sogno giocare a San Siro. Nicola …”

Milan-Cremonese, Bianchetti: “Un sogno giocare a San Siro. Nicola …” - immagine 1
Matteo Bianchetti, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Matteo Bianchetti, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"L'anno scorso di questi tempi eravamo a Cosenza a perdere, è entusiasmante essere qui a San Siro a giocare. È un sogno. Nicola ci ha detto che ogni partita è a sé e anche un solo punto per noi è importante".

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv o streaming >>>

Leggi i
commenti
Stagione: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA