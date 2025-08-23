Matteo Bianchetti, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-CREMONESE
Milan-Cremonese, Bianchetti: “Un sogno giocare a San Siro. Nicola …”
Matteo Bianchetti, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026
"L'anno scorso di questi tempi eravamo a Cosenza a perdere, è entusiasmante essere qui a San Siro a giocare. È un sogno. Nicola ci ha detto che ogni partita è a sé e anche un solo punto per noi è importante".
