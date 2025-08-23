Ruben Loftus-Cheek, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Milan-Cremonese, Loftus-Cheek: “Pronto a dare il 100%. Allegri crede …”
"Mi sento bene, sono molto fresco dopo l'ultima stagione. Sono pronto per dare il 100%, lavoriamo tanto duramente quindi siamo pronti per prenderci i tre punti. Allegri crede in me e Fofana e noi vogliamo fare gol in questa stagione. Penso che possiamo e dobbiamo crederci. Ci proveremo".
