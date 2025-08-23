Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Cremonese, Loftus-Cheek: “Io e Fofana dobbiamo fare 15 gol? Dico che …”

MILAN-CREMONESE

Milan-Cremonese, Loftus-Cheek: “Io e Fofana dobbiamo fare 15 gol? Dico che …”

Ruben Loftus-Cheek AC Milan Milan-Cremonese Serie A 2025-2026
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Cremonese, 1^ giornata della Serie A 2025-2026
Daniele Triolo Redattore 

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Cremonese, così Loftus-Cheek nel pre-partita di 'Milan TV'

—  

"Siamo tutti pronti per questa stagione. Stasera sarà una partita difficile, ma ci sentiamo bene, ci sentiamo forti e siamo pronti. Lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Ma penso che stasera sarà mentalmente più importante. Iniziamo la nuova stagione a 'San Siro', davanti ai nostri tifosi, la sentiamo molto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Cremonese in diretta tv o streaming >>>

"Io e Youssouf Fofana dobbiamo fare 15 gol in questa stagione? Dobbiamo provare. Il mister crede in noi, io ci provo no? Due stagioni fa ho fatto 10 gol, quindi possiamo", ha concluso Loftus-Cheek.

Leggi i
commenti
Stagione: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA