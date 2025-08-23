Milan-Cremonese, Loftus-Cheek: “Io e Fofana dobbiamo fare 15 gol? Dico che …”

Milan-Cremonese, così Loftus-Cheek nel pre-partita di 'Milan TV'

"Siamo tutti pronti per questa stagione. Stasera sarà una partita difficile, ma ci sentiamo bene, ci sentiamo forti e siamo pronti. Lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Ma penso che stasera sarà mentalmente più importante. Iniziamo la nuova stagione a 'San Siro', davanti ai nostri tifosi, la sentiamo molto".