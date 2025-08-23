Milan-Cremonese, Loftus-Cheek: “Io e Fofana dobbiamo fare 15 gol? Dico che …”

"Io e Youssouf Fofana dobbiamo fare 15 gol in questa stagione? Dobbiamo provare. Il mister crede in noi, io ci provo no? Due stagioni fa ho fatto 10 gol, quindi possiamo", ha concluso Loftus-Cheek.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MILAN-CREMONESE
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Cremonese, partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Siamo tutti pronti per questa stagione. Stasera sarà una partita difficile, ma ci sentiamo bene, ci sentiamo forti e siamo pronti. Lavoriamo tanto tatticamente, fisicamente. Ma penso che stasera sarà mentalmente più importante. Iniziamo la nuova stagione a 'San Siro', davanti ai nostri tifosi, la sentiamo molto".
"Io e Youssouf Fofana dobbiamo fare 15 gol in questa stagione? Dobbiamo provare. Il mister crede in noi, io ci provo no? Due stagioni fa ho fatto 10 gol, quindi possiamo", ha concluso Loftus-Cheek.
© RIPRODUZIONE RISERVATA