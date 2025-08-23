Milan-Cremonese 0-1, Baschirotto porta avanti gli ospiti | Serie A News

Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio, contro la Cremonese di Davide Nicola, in occasione della partita della 1^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
MILAN-CREMONESE
Milan sotto in casa contro la Cremonese per un gol di testa di Federico Baschirotto poco prima della mezzora di gioco: il racconto della rete
Al 28', sugli sviluppi di un corner per gli ospiti, la palla arriva ad Alessio Zerbin: sul suo cross, da sinistra, Federico Baschirotto anticipa Strahinja Pavlović e, di testa, fa secco l'immobile Mike Maignan. Poco prima della mezzora, Milan-Cremonese 0-1 ...
