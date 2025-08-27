Biasin: 'Il problema del Milan si chiama Furlani. Così Tare e Allegri ...'

Biasin: "Furlani è bravo a far tornare i conti, ma il Milan ..."

Ecco cosa ha scritto Biasin: "Il problema del Milan si chiama Furlani. O meglio, la sua impostazione. E la sua cocciutaggine. E la sua impermeabilità a qualunque genere di “compromesso”. Furlani non scende a compromessi, ordina. E non deve rendere conto a nessuno, nemmeno alla proprietà che si fida ciecamente e lascia fare. Perché Furlani a vendere e a far tornare i conti è molto bravo, solo che il Milan non è lo store del Baffo da Crema, è una delle squadre più gloriose del mondo pallonaro trattata come una fabbrica di plusvalenze: si compra a 20 con la speranza di vendere a 40. E se si riesce a vendere Tizio e Caio a 40 bene, altrimenti si venderà qualche pezzo pregiato a cifra superiore. La competitività? Relativamente importante".