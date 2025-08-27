Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Biasin: “Il problema del Milan si chiama Furlani. Così Tare e Allegri …”

ULTIME MILAN NEWS

Biasin: “Il problema del Milan si chiama Furlani. Così Tare e Allegri …”

Biasin: 'Il problema del Milan si chiama Furlani. Così Tare e Allegri ...'
Secondo Fabrizio Biasin il vero problema del Milan è il CEO Giorgio Furlani: ecco il perché nel suo consueto editoriale per 'TuttoMercatoWeb'
Daniele Triolo Redattore 

Fabrizio Biasin, nel suo consueto editoriale del mercoledì su 'TuttoMercatoWeb', ha espresso la sua opinione sull'attuale gestione del Milan: il giornalista - di comprovata fede interista - ha puntato il dito, in particolare, contro il modus operandi dell'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani.

Biasin: "Furlani è bravo a far tornare i conti, ma il Milan ..."

—  

Ecco cosa ha scritto Biasin: "Il problema del Milan si chiama Furlani. O meglio, la sua impostazione. E la sua cocciutaggine. E la sua impermeabilità a qualunque genere di “compromesso”. Furlani non scende a compromessi, ordina. E non deve rendere conto a nessuno, nemmeno alla proprietà che si fida ciecamente e lascia fare. Perché Furlani a vendere e a far tornare i conti è molto bravo, solo che il Milan non è lo store del Baffo da Crema, è una delle squadre più gloriose del mondo pallonaro trattata come una fabbrica di plusvalenze: si compra a 20 con la speranza di vendere a 40. E se si riesce a vendere Tizio e Caio a 40 bene, altrimenti si venderà qualche pezzo pregiato a cifra superiore. La competitività? Relativamente importante".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, saltata la trattativa per Harder | PM News>>>

Biasin ha poi chiosato: "Dei tifosi, la dirigenza reggente, al momento è interessata il giusto. E così anche di alcuni suoi freschissimi dipendenti, se è vero come è vero che Igli Tare è già stato messo in un angolo (pochissima indipendenza) e Massimiliano Allegri si ritrova a dover lavorare con giocatori potenzialmente forti e che però non sono “i suoi” giocatori (e vedremo se quantomeno gli prenderanno Adrien Rabiot)".

© RIPRODUZIONE RISERVATA