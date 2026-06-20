A quasi un mese dal licenziamento in massa di Allegri, Tare, Furlani e Moncada, l'organigramma dirigenziale del Milan sta iniziando a prendere forma. Dopo l'annuncio di Ruben Amorim come nuovo allenatore, Gerry Cardinale contava di chiudere per MarkusKrösche come Head Of Football e Timmo Hardung come direttore sportivo. L'Eintracht Francoforte, tuttavia, si è rifiutato di liberare i propri manager, costringendo il club rossonero a virare su una soluzione di emergenza. Al momento, ci sono due scenari possibili per il ricomponimento dei quadri societari, ma in entrambi i casi al comando ci sarebbe il direttore di Milan Futuro Jovan Kirovski.

Milan, ma perché proprio Kirovski?

Il primo scenario: Kirovski affiancato da un dirigente italiano

La seconda opzione: dirigenza interna