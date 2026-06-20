Saltato Ralf Rangnick, il Milan sembrava aver virato definitivamente sull'accoppiata formata da Markus Krösche e Timmo Hardung. Il dirigente tedesco era il nome in cima alla lista del club rossonero per assumere il ruolo di Head Of Football, mentre il suo collega sarebbe diventato il nuovo direttore sportivo del club. La presa di posizione dell'Eintracht Francoforte, tuttavia, ha complicato i piani del Diavolo, che ora è costretto ad attuare un piano di emergenza.

Milan, perché è sfumato Krösche?

Milan, e ora?

Chi al fianco di Kirovski?