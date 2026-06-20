Krösche-Milan, la storia di un matrimonio che non s'ha da fare: l'Eintracht Francoforte continua a respingere le proposte del club rossonero
Saltato Ralf Rangnick, il Milan sembrava aver virato definitivamente sull'accoppiata formata da Markus Krösche e Timmo Hardung. Il dirigente tedesco era il nome in cima alla lista del club rossonero per assumere il ruolo di Head Of Football, mentre il suo collega sarebbe diventato il nuovo direttore sportivo del club. La presa di posizione dell'Eintracht Francoforte, tuttavia, ha complicato i piani del Diavolo, che ora è costretto ad attuare un piano di emergenza.
Milan, perché è sfumato Krösche?Nonostante gli ulteriori tentativi del Milan nelle ultime ore, secondo la 'Gazzetta dello Sport' la trattativa con l'Eintracht Francoforte non si starebbe sbloccando. Il club tedesco non ha gradito il timing con cui la società rossonera è piombata sul proprio dirigente. A poche settimane dall'apertura della finestra estiva di calciomercato, dalla Gemania filtra la totale indisposizione dell'Eintracht a liberare Krösche e Hardung.
Milan, e ora?Stando a quanto anticipato da 'Sky Sport' e confermato dal 'Corriere dello Sport', il direttore tecnico di Milan Futuro Jovan Kirovski potrebbe estendere i propri poteri alla prima squadra. Lo scenario dell'ipotetica promozione sarebbe fortemente caldeggiato dal Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, che stima profondamente il dirigente americano, conosciuto durante la parentesi dello svedese al Los Angeles Galaxy.
Chi al fianco di Kirovski?Secondo 'Tuttosport', tra i profili individuati dal Milan per affiancare Kirovski in questa nuova esperienza spicca quello di Domenico Teti, dirigente italiano in possesso del tesserino da direttore sportivo. Classe 1976, Teti è reduce dall'esperienza in Premier League al Wolves e svolge questa professione da oltre vent'anni. Un nome che era già stato anticipato da Gianluca Di Marzio a 'Sky Sport' nella giornata di ieri, ma ora la sua candidatura prende ancora più piede.
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