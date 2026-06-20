Matteo Moretto scettico sul possibile approdo di Morten Hjulmand al Milan: ecco perché l'esperto di calciomercato reputa l'operazione complicata
Calciomercato Milan - Ecco chi è Hjulmand, possibile obiettivo | VIDEO
L'edizione della 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di un presunto interesse del Milan per il centrocampista dello Sporting Morten Hjulmand. Secondo la 'Rosea', il mediano danese sarebbe una richiesta esplicita del nuovo tecnico Ruben Amorim, che ha già allenato il giocatore in Portogallo e ha anche provato a portarlo al Manchester United la scorsa estate. A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Matteo Moretto, che ha momentaneamente raffreddato la pista.
Calciomercato Milan, le ultime su Hjulmand da MorettoIntervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha spiegato che non gli risulta alcun contatto tra il Milan e lo Sporting per discutere di Hjulmand. Secondo l'esperto di calciomercato, ci sarebbero alcuni fattori che rendono l'operazione complicata: ecco quali.
“Morten Hjulmand ha una valutazione chiara. Per la Premier League il prezzo è fissato intorno ai 50 milioni di euro, mentre per i club italiani la cifra è inferiore. A me, comunque, non risulta affatto che il danese sia un obiettivo del Milan. È un discorso sia economico, perché i rossoneri non hanno quel budget, sia numerico. In quel ruolo la rosa è a posto, almeno finché non si faranno delle cessioni”.
Le cessioni per arrivare a HjulmandPer quanto riguarda le cessioni, il Milan ha già in programma di vendere Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek per liberare due slot a centrocampo e finanziare un possibile colpo in entrata. Al momento, non ci sono ancora proposte concrete né per il francese e né per l'inglese. La nostra sensazione, tuttavia, è che la loro avventura in rossonero, salvo sorprese, possa essere arrivata ai titoli di coda. Diversa, invece, la situazione di Ardon Jashari: il mediano svizzero dovrebbe restare a Milano nonostante la corte dell'Atalanta.
Il fattore Amorim per superare la concorrenzaIl profondo legame professionale tra il Hjulmand e Amorim rappresenta l'arma principale a disposizione del Milan. Al momento del passaggio del tecnico portoghese al Manchester United, il danese ha speso parole di stima per un allenatore che lo aiutato molto nel suo percorso di crescita. La spinta di Amorim potrebbe orientare la decisione del calciatore, che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe già richiesto un incontro con lo Sporting per far valere i patti della scorsa estate e chiedere il via libera per Milano.
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