Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan di Rúben Amorim per rinforzare il centrocampo è quello di Morten Hjulmand. Secondo 'La Gazzetta dello Sport’, il mediano danese dello Sporting avrebbe espresso un chiaro gradimento per il trasferimento in rossonero. Alla base di questa preferenza ci sarebbe il legame con il tecnico portoghese, che ha valorizzato l’ex Lecce durante l'esperienza comune in biancoverde. Nel frattempo, anche il proprietario del club Gerry Cardinale si sarebbe mosso in prima persona per accelerare i tempi della trattativa.

Calciomercato Milan, Amorim chiama Hjulmand

I costi dell'operazione

Il fattore Amorim per superare la concorrenza

La scorsa estate, di fronte all’interessamento delper, loha fatto muro, chiedendo ai ‘Red Devils’ il pagamento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro. In quella circostanza, il giocatore ha deciso di non forzare la mano, strappando però alla dirigenza una promessa:Se per il danese dovesse scatenarsi un’asta internazionale, i piani dello Sporting potrebbero cambiare, altrimenti il club dovrebbe parzialmente mantenere la parola data, senza richiedere le cifre pretese un anno fa.Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, lo Sporting valutatra i. Una cifra comunque abbastanza elevata, che potrebbe essere fuori dai parametri delsenza un paio di cessioni importanti a centrocampo. Il danese, infatti, non è più un giovane in grado di garantire una: giovedì prossimo compiràIn Portogallo, il giocatore è diventato un leader tecnico e carismatico, come testimonia la fascia da capitano ereditata a 12 mesi dal suo arrivo.Il profondo legame professionale tra ilrappresenta l'arma principale a disposizione del. Al momento del passaggio del tecnico portoghese al Manchester United, il danese ha speso parole di stima per un allenatore che lo aiutato molto nel suo percorso di crescita. La spinta di Amorim potrebbe orientare la decisione del calciatore, che, nel frattempo, avrebbeper far valere i patti della scorsa estate e chiedere il via libera per Milano.