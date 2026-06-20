Le ultime novità di calciomercato vedono il Milan in forte pressing su Morten Hjulmand: una richiesta dell nuovo tecnico Rúben Amorim
Calciomercato Milan - Ecco chi è Hjulmand, possibile obiettivo | VIDEO
Il nome in cima alla lista dei desideri del Milan di Rúben Amorim per rinforzare il centrocampo è quello di Morten Hjulmand. Secondo 'La Gazzetta dello Sport’, il mediano danese dello Sporting avrebbe espresso un chiaro gradimento per il trasferimento in rossonero. Alla base di questa preferenza ci sarebbe il legame con il tecnico portoghese, che ha valorizzato l’ex Lecce durante l'esperienza comune in biancoverde. Nel frattempo, anche il proprietario del club Gerry Cardinale si sarebbe mosso in prima persona per accelerare i tempi della trattativa.
Calciomercato Milan, Amorim chiama HjulmandLa scorsa estate, di fronte all’interessamento del Manchester United per Hjulmand, lo Sporting ha fatto muro, chiedendo ai ‘Red Devils’ il pagamento della clausola rescissoria da 80 milioni di euro. In quella circostanza, il giocatore ha deciso di non forzare la mano, strappando però alla dirigenza una promessa: l'impegno a cederlo a un prezzo accessibile nella finestra estiva del 2026. Se per il danese dovesse scatenarsi un’asta internazionale, i piani dello Sporting potrebbero cambiare, altrimenti il club dovrebbe parzialmente mantenere la parola data, senza richiedere le cifre pretese un anno fa.
I costi dell'operazioneSecondo la ‘Gazzetta dello Sport’, lo Sporting valuta Hjulmand tra i 35 e i 45 milioni di euro. Una cifra comunque abbastanza elevata, che potrebbe essere fuori dai parametri del Milan senza un paio di cessioni importanti a centrocampo. Il danese, infatti, non è più un giovane in grado di garantire una plusvalenza: giovedì prossimo compirà 27 anni. In Portogallo, il giocatore è diventato un leader tecnico e carismatico, come testimonia la fascia da capitano ereditata a 12 mesi dal suo arrivo.
Il fattore Amorim per superare la concorrenzaIl profondo legame professionale tra il Hjulmand e Amorim rappresenta l'arma principale a disposizione del Milan. Al momento del passaggio del tecnico portoghese al Manchester United, il danese ha speso parole di stima per un allenatore che lo aiutato molto nel suo percorso di crescita. La spinta di Amorim potrebbe orientare la decisione del calciatore, che, nel frattempo, avrebbe già richiesto un incontro con lo Sporting per far valere i patti della scorsa estate e chiedere il via libera per Milano.
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