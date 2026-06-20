In attesa di sbarcare in Italia tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, il nuovo allenatore del Milan Rùben Amorim ha chiesto alla società i numeri di telefono di tutti i calciatori in rosa. Come riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il tecnico portoghese avrebbe iniziato un lungo giro di telefonate, messaggi su WhatsApp e videochiamate per presentarsi singolarmente ai giocatori, oltre che per cancellare subito i malumori legati all'ultima stagione, conclusa con la mancata qualificazione in Champions League. Le chiamate più importanti sono partite direzione Boston, direttamente nel ritiro Mondiale della Francia, dove si trovano due dei tasselli più importanti della squadra: Adrien Rabiot e Mike Maignan.

Milan, Amorim chiama Rabiot e Maignan

Il piano per trattenere Maignan

La scorsa estate,ha firmato un accordo con ilvalido fino a giugno 2028, ma dopo l'addio di, anche il suo futuro sembra in bilico. Il centrocampista francese, infatti, è legatissimo al tecnico toscano e starebbe valutando la possibilità di seguirlo a. Nonostante le voci di mercato,ci ha tenuto a rassicurare giocatore. Il portoghese gli ha spiegato che lo considera il perno attorno a cui costruire la nuova mediana a due. Nelle idee tattiche del tecnico,dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo da equilibratore che sta svolgendo con Didier Deschamps in nazionale, sfruttando la sua fisicità per coprire il campo e inserirsi in fase offensiva.La situazione legata aè leggermente più complessa. Il portiere ha rinnovato il suo contratto fino al 2031 solo pochi mesi fa, ma nel frattempo sono stati stravolti i vertici societari del club. A Milanello non ci saranno più l'ex direttore sportivoil vicee il preparatore, figure con cui il francese aveva costruito un rapporto speciale. Per questo motivo, il suo procuratore Jonathan Kebe avrebbe iniziato a guardarsi intorno, effettuando i primi sondaggi in Premier League., che nella sua recente esperienza al Manchester United ha vissuto diversi problemi con i portieri, è intervenuto subito per bloccare ogni idea di partenza. Il tecnico ha spiegato ache non intende privarsi di lui e che lo considera un punto fermo della rosa.