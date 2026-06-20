Rúben Amorim, ha definito le prime linee guida per la ricostruzione del Milan: da Pulisic intoccabile al rebus Leao, fino agli obiettivi Hjulmand e Inacio
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
A metà giugno, il Milan non ha ancora nominato un direttore sportivo e un direttore tecnico. Un vuoto di potere che non si vedeva dall'estate del 2018 sotto la gestione dell’ex patron cinese Yonghong Li. Nonostante l'assenza di queste figure, il nuovo tecnico Rúben Amorim ha già trasmesso alla proprietà alcune valutazioni tecniche per ricostruire la rosa in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese ha indicato i giocatori da confermare e quelli sacrificabili sul mercato.
Difesa Milan, chi entra e chi esceAmorim ripartirà dalla difesa a tre, portando la sua filosofia incentrata su uscite rapide e costruzione dal basso. Matteo Gabbia e Koni De Winter dovrebbero far parte del progetto, ma potrebbero partire inizialmente come alternative. Il futuro di Strahinja Pavlovic resta incerto: il serbo vorrebbe restare al Milan, ma eventuali offerte dalla Premier League rischiano di cambiare il suo destino. Un altro giocatore in bilico anche Fikayo Tomori, che potrebbe lasciare Milano in estate dopo cinque stagioni in rossonero. David Odogu, invece, potrebbe partire in prestito. Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com’, il tecnico portoghese avrebbe chiesto l'acquisto di due centrali: Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona e il giovane tedesco Fabio Chiarodia.
Centrocampo Milan, la rivoluzione di AmorimLa mediana rossonera subirà una profonda ristrutturazione. Il profilo in cima alla lista dei desideri è Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona, ma la richiesta da 70 milioni di euro del club portoghese è ampiamente fuori dai parametri del Milan. Per quanto riguarda le operazioni in uscita, Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana sono – di fatto- sul mercato. Ardon Jashari e Samuele Ricci avranno la possibilità di giocarsi le proprie chance in ritiro, al contrario di Pervis Estupinan che non sembra rientrare nei piani tecnici di Amorim. Dovrebbero essere confermati anche Davide Bartesaghi e Alexis Saelemaekers, mentre Adrien Rabiot fiuta la possibilità di seguire Massimiliano Allegri a Napoli. Luka Modric è a un passo dal ritiro e il suo futuro potrebbe essere nei quadri dirigenziali del Real Madird.
Le scelte in attaccoIn attacco, Amorim e Cardinale considerano imprescindibile la conferma di Christian Pulisic. Il tecnico portoghese ha espresso un forte gradimento anche per Christopher Nkunku. Per quanto riguarda Rafael Leão, le probabilità di una sua partenza, al momento, superano quelle di una permanenza al Milan. Dovrebbe lasciare Milano anche Santiago Gimenez, mentre Niclas Füllkrug non verrà riscattato e farà ritorno al West Ham.
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