A metà giugno, il Milan non ha ancora nominato un direttore sportivo e un direttore tecnico. Un vuoto di potere che non si vedeva dall'estate del 2018 sotto la gestione dell’ex patron cinese Yonghong Li. Nonostante l'assenza di queste figure, il nuovo tecnico Rúben Amorim ha già trasmesso alla proprietà alcune valutazioni tecniche per ricostruire la rosa in vista della prossima stagione. Il tecnico portoghese ha indicato i giocatori da confermare e quelli sacrificabili sul mercato.

Difesa Milan, chi entra e chi esce

Centrocampo Milan, la rivoluzione di Amorim

Le scelte in attacco