Il Milan non ha ancora deciso pienamente quale sarà la sua dirigenza, ma il mercato, almeno per il momento, potrebbe essere gestito da Jovan Kirovski (direttore del progetto Milan Futuro) e Bobby Gardiner pronto a diventare il nuovo capo scout dei rossoneri. Tutto per iniziare a seguire le indicazioni del nuovo allenatore rossonero Ruben Amorim (qui le prime richieste dell'allenatore). Un profilo particolarmente gradito dall'allenatore portoghese resta Morten Hjulmand, mediano classe 1999 che è salito alla ribalta in Italia con il Lecce e ha fatto il definitivo salto di qualità in Portogallo proprio sotto la gestione di Amorim.

Lo Sporting e il prezzo di Morten Hjulmand

I numeri e le statistiche stagionali del centrocampista danese

27 presenze per Hjulmand in stagione nel campionato portoghese partendo 26 volte da titolare e giocando 2325 minuti.

per Hjulmand in stagione nel campionato portoghese partendo 26 volte da titolare e giocando 2325 minuti. Un calciatore chiave per lo Sporting: 3 gol e 4 assist giocando come mediano davanti alla difesa, sono numeri molto importanti.

giocando come mediano davanti alla difesa, sono numeri molto importanti. 73.6 di tocchi media per partita, sintomo di come il danese sia al centro della manovra dei portoghesi.

per partita, sintomo di come il danese sia al centro della manovra dei portoghesi. 5.3 di duelli vinti di media con la bellezza di 6.1 palloni recuperati a partita a fronte di 7.5 di possessi persi.

L'impatto tattico nel 3-4-3 di Amorim al Milan

Come scrive il sito di, esiste un accordo verbale tra la dirigenza portoghese e lo stesso Hjulmand per la cessione del giocatore danese in questa sessione di mercato estiva per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Si parla di un costo tra i. Oltre all'interesse dellae dell', ci potrebbe pensare anche il Milan: Amorim, si legge, potrebbe convincere la dirigenza rossonera a fare uno sforzo importante per uno dei suoi pupilli.Chiaro che per il Milan sarebbe un colpo da novanta e un grande segnale per Ruben Amorim: neldel portoghese, Hjulmand è il profilo perfetto per giocare davanti alla difesa e potrebbe avere un impatto eccezionale nella rosa rossonera. Hjulmand è eccezionale nel recuperare i palloni intercettando le linee di passaggio degli avversari, è molto fisico nei contrasti e sa leggere benissimo le situazioni in fase difensiva. Non è un regista dai lanci spettacolari continui, ma sa gestire bene il pallone riuscendo anche a 'pulire' i possessi sporchi e sa gestire benissimo la pressione degli avversari. Come abbiamo visto dai dati, sa anche essere pericoloso vicino alla porta e come rifinitore per i compagni. Sarebbe veramente un profilo completo per il centrocampo del Milan.