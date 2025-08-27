Pianeta Milan
Milan, Rabiot: due dati chiariscono. Ecco perché è il pezzo mancante

Milan, Rabiot potrebbe essere il colpo finale a centrocampo per i rossoneri. Allegri lo vorrebbe per caratteristiche chiare. L'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan, Rabiot potrebbe essere il colpo finale a centrocampo? I rossoneri hanno lavorato tantissimo in estate per quanto riguarda la mediana, ma già dalla sconfitta contro la Cremonese è sorto un dubbio: ci sono giocatori che possano fare al meglio il ruolo di mezzala con Allegri (qui la nostra analisi completa)? Per questo la richiesta dell'allenatore sarebbe quella di aggiungere un giocatore che possa garantire gol e inserimenti. Il nome potrebbe essere quello del francese. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni con il Marsiglia.

Milan, Rabiot pezzo mancante

Andiamo a vedere i numeri del centrocampista grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Per Rabiot sono 32 partite con 15 partecipazioni al gol (10 reti e 5 assist). In pratica quasi un gol o un assist ogni due partite. Quasi due tiri di media, un passaggio chiave di media. Pochi contrasti, ma quasi 5 duelli vinti di media. Dalla heatmap possiamo vedere come Rabiot abbia giocato a tutto campo con anche ampia presenza nell'area di rigore avversaria.

Dalla heatmap e dalla media gol e assist si capisce perfettamente perché Allegri voglia Rabiot nel suo Milan: serve un centrocampista con i tempi giusti di inserimento partendo dalla mezzala. Un giocatore che Allegri conosce benissimo visto che è stato uno dei suoi pupilli ai tempi della Juventus (qui i numeri). Al momento ci sono tanti dubbi a centrocampo dopo il lavoro estivo e Rabiot potrebbe essere la carta per scioglierli del tutto.

 

