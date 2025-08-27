Milan, Rabiot: due dati chiariscono. Ecco perché è il pezzo mancante

Milan, Rabiot potrebbe essere il colpo finale a centrocampo? I rossoneri hanno lavorato tantissimo in estate per quanto riguarda la mediana, ma già dalla sconfitta contro la Cremonese è sorto un dubbio: ci sono giocatori che possano fare al meglio il ruolo di mezzala con Allegri (qui la nostra analisi completa)? Per questo la richiesta dell'allenatore sarebbe quella di aggiungere un giocatore che possa garantire gol e inserimenti. Il nome potrebbe essere quello del francese. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni con il Marsiglia.