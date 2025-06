Milan, Allegri di nuovo con Rabiot? I numeri parlano chiaro

Numeri veramente importanti per un centrocampista. Come Reijnders, Rabiot ha l'innata capacità di inserirsi in area di rigore avversaria e trovare gol con continuità E' quello che mancherebbe al Diavolo in caso di partenza dell'olandese, visto che Loftus-Cheek, andato in doppia cifra con Pioli, non ha dato garanzie in questa stagione, specialmente a livello fisico. Con Allegri potrebbe crescere anche l'inglese, ma Rabiot avrebbe un ruolo centrale come mezzala fisica e d'inserimento.