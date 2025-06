L'agente di Max Allegri in una recente intervista ha smentito l'interesse per la Roma, confermando che il Milan era la scelta più reale

Giovanni Branchini, agente fra gli altri di Massimiliano Allegri, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Radio Rai della recente scelta dell'allenatore livornese di tornare in rossonero: "Abbiamo analizzato la proposta concreta e reale che abbiamo ricevuto. I 'si dice' hanno preso un'importanza eccessiva nel nostro mondo. C'è una corsa ad anticipare gli eventi che spesso può indurre in errore. Diversi club si sono avvicinati negli ultimi mesi a Max Allegri, ma noi dobbiamo prendere le decisioni su quanto di concreto si materializza. Nel momento in cui si è materializzata una proposta interessante in un club gradito al mister, in brevissimo tempo si è trovato un accordo. Molte volte l'immaginazione va oltre la realtà".