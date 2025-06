Giugno è arrivato, il calciomercato estivo è iniziato ieri (la prima finestra durerà fino al prossimo 10 giugno) e il Milan è già assoluto protagonista. Annunciato il nuovo direttore sportivo, Igli Tare e in procinto di ufficializzare il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il Diavolo vuole rialzare subito la testa dopo un'annata, la 2024-2025, da dimenticare al più presto. Sarà un'estate rovente, tanto in entrata quanto in uscita, dove molte cose sembrano destinate a cambiare. Specialmente in attacco. PROSSIMA SCHEDA