Milan, Loftus-Cheek: con Allegri puoi cambiare! L’esempio Nocerino

Milan, Allegri torna sulla panchina rossonera dopo più di dieci anni. Un cambio radicale delle strategie da parte del Diavolo: la dirigenza, lo scorso anno, scelse Fonseca e poi Conceicao, non pensando ad Allegri e Conte che in estate erano ancora liberi. Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, non ha perso tempo e ha cercato subito il colpo in panchina. Ora starà ad Allegri cercare il giusto bottone da premere per riportare la squadra almeno in Champions League. Chi potrebbe davvero beneficiare del nuovo arrivo in panchina è Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista ex Chelsea ha avuto una stagione travagliata fatta da infortuni costanti e pochissimi minuti in campo, specialmente da titolare.