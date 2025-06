Massimiliano Allegri è stato un allenatore molto legato ai giovani talenti, soprattutto alla Juventus. Dal suo ritorno in bianconero, il nuovo allenatore del Milan ha lanciato 11 calciatori dell'Under 23 bianconera, tra cui il gioiello Yildiz. Non solo anche tanti altri debutti: Kean, Nicolussi Caviglia, Huijsen, Miretti, Soulé e altri ancora. Anche in rossonero i talenti non mancano: è vero il primo anno del Milan Futuro è stato un fallimento con la retrocessione in Serie D, ma il Diavolo è ricco di giocatori che potrebbero già dire la loro in prima squadra. Ne prendiamo come esempio tre in particolare: Camarda, Liberali e Zeroli.