Milan, chiara richiesta dell'agente di Camarda ai dirigenti rossoneri

La protezione e la valorizzazione di Camarda, a 'Casa Milan', è senza dubbio un dossier aperto. Lunedì, in sede, era presente Giuseppe Riso, il suo agente, per altre trattative. Ma, di sicuro, per 'Tuttosport', avrà scambiato due parole con Tare e con gli altri dirigenti sul numero 73. Parola d'ordine per la stagione 2025-2026, giocare di più.

234' in Prima Squadra, meno di 25 partite con il Milan Futuro — Camarda ha giocato 14 partite in Prima Squadra, ma per pochi minuti complessivi (234'). Con il Milan Futuro più presenze e minuti (20 partite, con 7 gol e 2 assist, per un totale di 1.590' tra campionato e Coppa Italia di categoria), ma non abbastanza per raggiungere le 25 apparizioni. Quindi non ha potuto prendere parte ai playout, dove la squadra è retrocessa in Serie D.

A Camarda servono minuti per crescere. Con il Milan fuori dalle coppe, e con un altro attaccante in arrivo per affiancare Santiago Giménez, il rischio è che in rossonero non ne troverà. L'opzione Milan Futuro, se la squadra giocherà nei Dilettanti, è naufragata. Possibile, quindi, un prestito di una stagione per giocare con continuità e crescere al meglio.