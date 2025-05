Milan, Camarda, Zeroli e Liberali: bisogna ripartire dai giovani! Ecco come

Il Milan può ripartire dai giovani? I rossoneri hanno chiuso una stagione fallimentare e servirà cambiare e anche molto per cambiare le cose a partire dal prossimo anno. Di talenti il Diavolo ne ha e anche tanti. Andiamo a vedere le prestazioni stagionali di Zeroli e Liberali grazie ai numeri da transfermarkt. Per il centrocampista 15 presenze in Serie C con il Milan Futuro con 4 gol. In Serie A 9 presenze (8 col Monza con un assist). Per Liberali 20 presenze con il Milan Primavera con 4 gol e due assist. Una presenza in prima squadra e 10 presenze col Milan Futuro con un gol nella Coppa Italia Serie C.

Milan, con i giovani decisioni chiare! Camarda, Zeroli e Liberi: sono un patrimonio

Camarda è ovviamente il giocatore più chiacchierato. Francesco non ha trovato continuità in stagione, ma ha lasciato comunque segnali importanti: in Champions contro il Bruges, ieri sera contro il Monza, per non parlare del suo impatto con il Milan Futuro. Ma non è l'unica perla del settore giovanile rossonero: Bastesaghi, Torriani, Sia, Magni e tanti altri ancora. Chi avrebbe dovuto trovare più spazio in stagione erano Zeroli e Liberali. Per i due talenti italiani strade diverse: il primo era il capitano del Milan Futuro, poi a gennaio è stato ceduto in prestito con il Monza, dove ha giocato anche da titolare ed ha acquisito esperienza. Per Liberali troppi cambi: Primavera, prima squadra, Milan Futuro, zero continuità. Probabilmente il talento gestito peggio. Tare dovrà cercare di rinnovarlo il prima possibile, visto che il rischio di perderlo esiste.