Ancora Camarda che stavolta trova Reijnders: l'olandese calcia male, ma viene ostruito da Carboni che entra in colpevole ritardo. Per il VAR e l'arbitro non c'è nulla. Altro Milan nella ripresa: l'ingresso di Camarda ha cambiato il ritmo offensivo dei rossoneri con il Monza che fa fatica. 57' totalmente cambiato il Milan che spinge alla ricerca del gol del vantaggio. 61' entra Alex Jimenez al posto di Bartesaghi. 63' ancora ottimo cross di Tomori: Joao Felix sale in cielo, ma colpisce la traversa. Anche sfortunato il Milan nella ripresa. A un passo dal gol Camarda: tiro deviato che fa la barba al palo. Gol del Milan sul calcio d'angolo successivo: segna Matteo Gabbia di testa.

Bella giocata di Chukwueze che trova Camarda: tiro forte, ma troppo alto del talento del Milan. 70' i rossoneri cercano di gestire la partita col Monza che nella ripresa ha creato poco o nulla. Il Milan prova in tutti modo a fare segnare Camarda. 74' gol di Joao Felix su punizione, non irresistibile Pizzignacco. Entra Fofana per Joao Felix. 86' torna in campo Florenzi: esce Pulisic. 88' grande parata di Maignan su Akpa-Akpro.

Il Milan vince l'ultima partita di una stagione fallimentare. Per non giocare in Coppa Italia a metà agosto servirà la sconfitta della Fiorentina contro l'Udinese. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>