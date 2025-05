Milan-Monza 0-0, il racconto del primo tempo

Inizia la partita tra Milan e Monza, ultima gara stagionale per i rossoneri. Primi minuti di gara molto sereni e tranquilli. 4', recupero alto dei rossoneri, palla verticale per Joao Felix che davanti al portiere non riesce a batterlo, ma si fa rimontare. 6' punizione di Pavlovic che supera la barriera, ma non batte Pizzignacco in estensione. 8' occasione per Keita, con il tiro da buona posizione deviato. 10 minuti in un clima surreale a San Siro: cori dallo stadio per Paolo Maldini, contro i giocatori e contro la società. 13' Monza più propositivo dei rossoneri: tiro di Bianco fuori di poco dalla distanza.