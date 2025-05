Pagelle Milan-Monza 2-0: Musah spicca anche oggi

PAGELLE MILAN-MONZA - A qualcuno importa davvero della partita? La giornata di oggi è dedicata alla protesta, è dedicata ai tifosi del Milan che si oppongono a vivere una nuova stagione così e i giocatori in campo non aiutano. Lo spettacolo è indecoroso persino stasera, nell'ultima partita della stagione e contro una squadra già retrocessa. Il primo tempo si chiude 0-0, ma al Monza annullano anche un gol sul finale. Ai punti meriterebbero di più i brianzoli. Nella ripresa il Milan riesce a sbloccarla quasi subito con Gabbia di testa da calcio d'angolo e poi raddoppia Joao Felix con un gran gol su punizione. Alla fine si vince, ma la stagione è deludente e il saluto dello stadio praticamente non c'è. L'anno prossimo dovrà essere totalmente diverso.